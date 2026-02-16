ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲା ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଏତେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଭାରତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ଦେଶ ବିରୋଧରେ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛି। କେତେକ ଏହାକୁ ୱାଟର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଭାରତ ପ୍ରାୟ ସାତ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି(ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଟି)କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ରବି, ବ୍ୟାସ୍ ଓ ସତଲେଜ୍ ନଦୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସିନ୍ଧୁ, ଝେଲମ୍ ଓ ଚେନାବ୍ ନଦୀର ପାଇଥିଲା। ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପରେ ଭାରତ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଲହସ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୨ ଓ ସାୱାଲକୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ଯାହା ଚେନାବ୍ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହେବ। ଏହା ପରେ, ଭାରତ ଏବେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଝେଲମ୍ ନଦୀ ଉପରେ ଉଲାର୍ ବ୍ୟାରେଜ୍ (ତୁଲବୁଲ ନାଭିଗେସନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା) ଉପରେ କାମ ଏବେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଟି ଯୋଗୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗତ ୪୦ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଲଗାତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବାରୁ, ଭାରତ ପାଇଁ ପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁନ୍ଦା ପାଣି ପାଇଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବ।
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଝେଲମ୍ ନଦୀ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଉଲାର୍ ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ବିକାଶ ଘଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି, ଭାରତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଉଲାର୍ ବ୍ୟାରେଜ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ପ୍ରାୟ ନଅ ମାସ ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଉଲାର୍ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଦ୍ବାରା ଝେଲମ୍ ନଦୀର ଜଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଉଲାର୍ ହ୍ରଦରେ ସ୍ଥିର ଜଳସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ବର୍ଷସାରା ନୌଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ବିଭିନ୍ନ କୂଟନୈତିକ ଚାପ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯୋଗୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାରି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ହିଂସା ଯୋଗୁ ୧୯୮୯ ମସିହାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରେ, ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ସୋପୋରର ନିଙ୍ଗଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଲଗାତାର ବିରୋଧ କରିଆସୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଯୁକ୍ତି ଦେଉଛି ଯେ ଏହା ୧୯୬୦ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଜଳ ଅଧିକାରକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି।
ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ଶୀତଳ ଅବସ୍ଥାରେ
ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା (୧୯୬୦ ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ) ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଶ୍ଚିମ ନଦୀ (ସିନ୍ଧୁ, ଝେଲମ୍ ଏବଂ ଚେନାବ୍) ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ପୂର୍ବ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଥମିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଭାରତକୁ ପଶ୍ଚିମ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ବଡ଼ ପରିମାଣର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଅନେକ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲା। ଏପ୍ରିଲରେ ପହଲଗାମ୍ରେ ହୋଇଥିବା ଘାତକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଭାରତ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶ ନେବାର ବାଧ୍ୟତାରୁ ଭାରତକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତି ଉଲ୍ଲାର ବ୍ୟାରେଜ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ଭବ ନଥିବା ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲାର ବ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ ଅଖନୁରରେ ଚେନାବ୍ ନଦୀରୁ ଜମ୍ମୁ ସହର ପାଇଁ ଏକ ଲିଫ୍ଟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାଧା ଯୋଗୁ ଏସୀୟ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ?
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି କାଶ୍ମୀରର ବାନ୍ଦିପୋରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଉଲାର ହ୍ରଦର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଯେଉଁଠାରୁ ଝେଲମ ନଦୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଉଲାର ହ୍ରଦ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ପ୍ରକଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା?
ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୀତଦିନେ ଝେଲମ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଏ, ଯାହା ବାରାମୁଲ୍ଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର ମଧ୍ୟରେ ନୌଚାଳନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହି ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଜଳସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ଏବଂ ବର୍ଷସାରା ଡଙ୍ଗା ଯାତାୟାତ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଜଳ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଜଳସେଚନରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରକଳ୍ପଟି କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା?
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ୧୯୮୦ ଦଶକରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। ୧୯୮୪ ମସିହାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି।
ପାକିସ୍ତାନର କ’ଣ ଆପତ୍ତି ଅଛି?
ପାକିସ୍ତାନ ଯୁକ୍ତି କରୁଛି ଯେ ଉଲାର ବ୍ୟାରେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଝେଲମ ନଦୀର ପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ଝେଲମ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀର ଏକ ଅଂଶ, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ।
ଭାରତର ମତ କ’ଣ?
ଭାରତ କହିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ନୌଚାଳନା ଏବଂ ଜଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଭାରତ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନଗତ ଏବଂ ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ଜଳ ଅଂଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ’ଣ?
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବୈଷୟିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଆବଶ୍ୟକ।
କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ’ଣ?
ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ପରିବହନ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଉଲାର ହ୍ରଦ ଏବଂ ଝେଲମ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ନୌଚାଳନା ବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ।
ଉଲାର ହ୍ରଦ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ବାନ୍ଦିପୋରାରୁ ସୋପୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ଜଳ-ଭିତ୍ତିକ ଜୀବିକା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପରିବାର ଶୀତ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ସହନ୍ତି। ଶୀତ ସମୟରେ, ଝେଲମର ଜଳ ପ୍ରବାହ ହ୍ରଦର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରାୟ ୧୯୦ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଏହା ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ, ଜଳ ଚେଷ୍ଟନଟ୍ ଏବଂ କମଳ କାକୁଡି ଚାଷକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଗାତ ଜମା ହ୍ରଦର ଗଭୀରତା ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପଡୁଛି। ଇମତିଆଜ ଅହମଦଙ୍କ ପରି ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ପାଣି ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ କରିବା ଯୁଦ୍ଧର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ ଚେନାବ ନଦୀରେ ଅନେକ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ପରି ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଅନୁମୋଦନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ବର୍ଷସାରା ନାଭିଗେସନ୍ ସହଜ ହେବ
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ, ଉଲ୍ଲାର ବ୍ୟାରେଜ୍ ଝେଲମରେ ବର୍ଷସାରା ନୌଚାଳନା ସକ୍ଷମ କରିବ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୀତ ସମୟରେ ହ୍ରଦ ଶୁଖିଯିବା ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳ-ଆଧାରିତ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଉଲ୍ଲାର ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଭାରତର ଜଳ ନୀତିରେ ଏକ ରଣନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସଙ୍କେତ ଦିଏ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଘରୋଇ ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିବାବେଳେ, ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଞ୍ଚଳିକ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସୀମାପାର ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
