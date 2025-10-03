ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଖଗରାଛରୀ ଏବଂ ଚିଟାଗଙ୍ଗ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଦାୟୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଭାରତକୁ ଦୋଷ ଦେବା ବଦଳରେ ନିଜ ଦେଶର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ୟା ସମ୍ଭାଳ ।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ"। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ନିଜର ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଦେଶରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଭାରତ କହିଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କିପରି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ପୋଡ଼ାଜଳା ଏବଂ ଜମି ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ତଦନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୁନର୍ବାର କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପରି ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଙ୍କଟର ଭାର ଭାରତ ଉପରେ ଲଦିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।