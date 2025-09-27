ୱାଶିଂଟନ: ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଦେଇଥିବା ଭାଷଣର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତ। ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ମିଶନର ପ୍ରଥମ ସଚିବ ପେଟଲ ଗେହଲଟ୍ ତାଙ୍କ 'ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିପ୍ଲାଏ' ଅଧିକାର ବ୍ୟବହାର କରି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି।
ପେଟଲ ଗେହଲଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ସକାଳେ ଏହି ସଭାରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆତଙ୍କବାଦର ଗୁଣଗାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ। ୨୫ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୫ରେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ-ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ 'ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ'ର ପକ୍ଷ ନେଇଥିଲା। ଏ ସେହି ପାକିସ୍ତାନ ଯିଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ଚଲାଇ ଆସୁଛି।
ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ପାକିସ୍ତାନର ମିଥ୍ୟା ଦାବି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, "ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ "ବିଜୟ" ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ଆକ୍ରମଣରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବାୟୁସେନା ଘାଟି, ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ରନୱେର ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବିଜୟ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଏସବୁ କ୍ଷତିକୁ ନିଜ ବିଜୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ଦିଅ। ଭାରତରେ ନିରୀହ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦାୟୀ ଏବଂ ଭାରତ ସର୍ବଦା ଏହାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେବଳ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର କୌଣସି ଭୂମିକା ରହିବ ନାହିଁ।"
