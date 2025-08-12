ଓ୍ବାସିଂଟନ : ଭାରତ ସହ ଚାଲିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତିକ୍ତ ବୟାନବାଜୀ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ସଂପର୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବନତି ହୋଇଛି । ବିଶେଷକରି ଆମେରିକାରେ ଥାଇ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଭାରତକୁ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଧମକ ଦେବାକୁ ନେଇ ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକାରୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବୟାନ ଆସିଛି । ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଭାରତକୁ ଏକ ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି କୁହାଯିବା ସହ ଭାରତ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଆମେରିକୀୟ ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଉପ-ମୁଖପାତ୍ର ଟମି ପିଗଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି (ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ) ବାଣିଜ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ତୈଳ କ୍ରୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏକ ରଣନୈତିକ ଅଂଶୀଦାର ଯାହା ସହିତ ଆମେରିକା "ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା" ବଜାୟ ରଖାଯିବ ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
ପିଗଟ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସହ ଥିବା ମତଭେଦଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ଭାରତର ସହ ଥିବା ମତଭେଦର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭାବେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅସନ୍ତୁଳନ ଓ ରୁଷରୁ ତୈଳକ୍ରୟ ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ।