ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲଣ୍ଡନର ଟାଭିଷ୍ଟକ୍ ସ୍କୋୟାରରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିକୃତ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଏହା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ତମ୍ଭକୁ କିଛି ଗ୍ରାଫିଟି ସହିତ ବିକୃତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ବ୍ରିଟେନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ହାଇକମିସନ ଏହି ଘଟଣାକୁ ‘ଅହିଂସା ଧାରଣା ଉପରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଶ୍ବ ଅହିଂସା ଦିବସର ୩ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଛି।
ହାଇକମିସନ ତରଫରୁ ଏକ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଏହି ମାମଲା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏହାର ମୂଳ ସମ୍ମାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର ୨, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅହିଂସା ଦିବସ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲଣ୍ଡନର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ। ୧୯୬୮ ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନର ଟାଭିଷ୍ଟକ୍ ସ୍କୋୟାରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ସମର୍ଥନରେ ଏହି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅନାବରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିକଟସ୍ଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଲେଜ ଲଣ୍ଡନରେ ଆଇନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ।