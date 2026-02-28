କାବୁଲ/ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି। ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମଶଃ ଗମ୍ଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସଂଘର୍ଷର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ବାହିନୀ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ମାତ୍ର ଛଅ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତବାସୁମ ରୋଡ୍ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇସଲାମାବାଦର ଫୈଜାବାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରମୁଖ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଲିବାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଫଗାନ ସେନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସଠିକ୍ ଏୟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାଲିବାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆମେରିକା ସିଧାସଳଖ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି। ଆମେରିକାର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ଉପ ସଚିବ ଆଲିସନ ହୁକର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନୀ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଆମନା ବାଲୋଚଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ପୀଡିତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛୁ । ତାଲିବାନ ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରି ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୂର୍ବତନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହମିଦ କରଜାଇ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନର ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ, ଦେଶ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତା ସହିତ ନିଜର ପ୍ରିୟ ମାତୃଭୂମିକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣର ସାହସିକତାର ସହିତ ଜବାବ ଦେବ।
ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରେସ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିକଟରୁ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଡୁଜାରିକ୍ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଟେରେସ୍ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବିକ ଆଇନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁଟେରେସ୍ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ଦୁଇ ଦେଶକୁ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ମତଭେଦ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସକୁ ସଂଯମ ଏବଂ ଇସଲାମିକ ଏକତାର ସମୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
ରୁଷ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସୀମାପାର ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମତଭେଦ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଯଦି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ରୁଷ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି।
ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣକୁ କଠୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ରମ୍ଜାନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଛି। ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଫଳତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଭାରତ ସମ୍ପ୍ରତି ତାଲିବାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିଛି। ଇସଲାମାବାଦ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପାକିସ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଭାରତ ଏପରି ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି।
ତୁର୍କୀର ଶୀର୍ଷ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ, ହାକାନ ଫିଦାନ, ପୃଥକ ଟେଲିଫୋନ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, କାତାର ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
କାତାରର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଅବଦୁଲାଜିଜ୍ ଅଲ୍-ଖୁଲାଇଫି, ପାକିସ୍ତାନୀ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ଇସାକ ଦାରଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। କାତାରର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଚୀନ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ନେଇ ବେଜିଂ ଗଭୀର ଚିନ୍ତିତ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ମାଓ ନିଙ୍ଗ୍ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ଏହାର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାରେ ଚୀନ୍ ଏକ ଗଠନମୂଳକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ବ୍ରିଟିଶ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ୟେଭେଟ୍ କୁପର୍ ଏକ୍ସ ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ଗଭୀର ଚିନ୍ତିତ। ଆମେ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା, ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ କ୍ଷତି ରୋକିବା ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ପୁନଃ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ।
ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୁଖପାତ୍ର ମୁଶାରଫ ଜୈଦି ଅଲ ଜାଜିରାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ସରକାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଏବଂ ଦୋହା ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ" ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ"ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ମାନବିକତାର ନୀତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।