ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଧମକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସଂପର୍କରେ ଏବେ କିଛିଟା ଖଟା ରହିଛି । ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସ୍ଥିତିରେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ଆସିଛି । ବିଶେଷକରି ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ନିମନ୍ତେ ୬ଟି ଅତିରିକ୍ତ ପି-୮୧ ସାମୁଦ୍ରିକ ପାଟ୍ରୋଲ ବିମାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆମେରିକା ସହ ବୁଝାମଣା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ପ୍ରାୟ ୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର। ଏଥିପାଇଁ, ଏକ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ୧୬ ରୁ ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବ।
ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ବୋଇଂର ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନୀତି ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଉପ ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ନୌସେନା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ନିପୋ), ସାମୁଦ୍ରିକ ପାଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ବିମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ପିଏମଏ ୨୯୦) ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଏଜେନ୍ସି (ଡିଏସସିଏ) ର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନିପୋ ବିଶ୍ୱ ସାମୁଦ୍ରିକ ସହଭାଗୀତା ପରିଚାଳନା କରେ ଯେତେବେଳେ ପିଏମଏ ୨୯୦ ବିମାନ ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସମର୍ଥନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।
ଏହି ବିମାନ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପାଖକୁ ଆସିବା ପରେ ନୌସେନାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବିଶେଷକରି ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଏହାର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।