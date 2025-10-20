ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ : 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ସମୟରେ ଭାରତ ଉପରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଚୀନ୍ PL-15 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ, DRDO ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର Astra କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରୁଛି। ଏହି ରିଭର୍ସ ଇଂଜିନିୟରିଂରେ ସଫଳ ହେଲେ ତାହା ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ମେ 9 ତାରିଖରେ, ଭାରତୀୟ ସେନା ଏକ ଚୀନ୍ PL-15 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ JF-17 କିମ୍ବା J-10C ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଏହା ପଞ୍ଜାବର ହୋସିଆରପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ କ୍ଷେତରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହା ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିରଳ ସୁଯୋଗ ଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ନିକଟରୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଟି 145 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରି ରପ୍ତାନି ସଂସ୍କରଣ ଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏଥିରେ ଏକ ଆତ୍ମ-ବିନାଶ ପ୍ରଣାଳୀର ଅଭାବ ଥିଲା, ଯାହା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଆକାଶରୁ ଆକାଶ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା।