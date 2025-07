ଢାକା: ଢାକା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭାରତର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସଙ୍କ ଏକ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶ ଯିବେ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଥିବା ପୀଡିତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦଳ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଅଣାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରେ, ଅତିରିକ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଢାକା ଯାଇପାରନ୍ତି।



ଢାକାର ଏକ ସ୍କୁଲ କୋଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ବାୟୁସେନାର ତାଲିମ ବିମାନ ଯୋଗୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୩୧ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୫ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ ନିର୍ମିତ ଏଫ-୭ବିଜିଆଇ ତାଲିମ ବିମାନରେ ଉଡ଼ାଣ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସୋମବାର ଦିନ ଏହା ଢାକାର ଉତ୍ତରରେ ଦିଆବାରୀରେ ଥିବା ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଏବଂ କଲେଜର ଏକ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।



ସେନାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶାଖା, ଇଣ୍ଟର-ସର୍ଭିସେସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ସ (ଆଇଏସପିଆର) କହିଛି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୩୧ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ, ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରାମର୍ଶଦାତା ସଇଦୁର ରହମାନ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୫ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କର ବୟସ ୧୨ ବର୍ଷରୁ କମ୍। ସେମାନେ ଗୁରୁତର ପୋଡ଼ି ଆହତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ବିବରଣୀ ସେୟାର କରି, ଆଇଏସପିଆର କହିଛି ଯେ, କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ମିଲିଟାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ୧୬ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା‌ବେଳେ, ଲୁବାନା ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଏବଂ ଢାକା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ, ଉତ୍ତରା ମଡର୍ଣ୍ଣ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣଙ୍କର ଲେଖାଏଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

On July 21, 2025, PM Narendra Modi had expressed condolences at the loss of lives in the tragic air crash in Dhaka and had conveyed assurances of support and assistance. A team of burn-specialist Doctors and Nurses with necessary medical support are scheduled to visit Dhaka… pic.twitter.com/8svJYyEHGo