ନ୍ୟୁୟର୍କ/ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାରୁ ଏକ ବୟାନ ଆସିଛି ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ହାୱାର୍ଡ ଲୁଟନିକ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବ ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।
ଭାରତକୁ ବ୍ରିକ୍ସରେ ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଭାରତ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ, ନଚେତ୍ ୫୦% ଶୁଳ୍କ ବହନ କରୁ।" ଲୁଟନିକଙ୍କ ଏହି ବୟାନକୁ ଅବାନ୍ତର ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଭାରତ ଅନେକ ଥର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି ଯେ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ସହଭାଗୀତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ବଜାର ବାସ୍ତବତା ଅନୁସାରେ ନିଆଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆମେରିକାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ "ଭାରତ ଆମକୁ ସରି କହିବ" ବୟାନ କେବଳ ଅଜବ ଲାଗୁନି ବରଂ ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମିମ୍ ଏବଂ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ଏନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବୟାନ ଆସିନାହିଁ ।