କୁଆଲାଲମ୍ପୁର: ସାତ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିଛି। ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର -୧୯ ମହିଳା ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୯ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଫାଇନାଲରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳକୁ ୨୦ ଓଭରରେ ୮୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଗୋଙ୍ଗାଡି ତ୍ରିସାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଯୋଗୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୯ ୱିକେଟରେ ଜିତିଛି।

ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଅଣ୍ଡର-୧୯ କ୍ରିକେଟ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି। ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ୨୦୨୩ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଜିତିଥିଲା ​। ଶେଫାଲି ବର୍ମା ସେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ, ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ, ନିକ୍କି ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛି।

ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତିବା ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୨୦ ଓଭରରେ ୮୨ ରନ୍‌ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୧.୨ ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଫାଇନାଲରେ ଗୋଙ୍ଗଡି ତ୍ରିସା ଏକ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେବା ସହିତ ସେ ଅପରାଜିତ ୪୪ ରନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ଏହା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଓଭରରେ ଶବନମ ଶକିଲ କମଲିନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜେଜେ ବୋଥାଙ୍କୁ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଜେମା ତିନିଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୧୪ବଲରେ ୧୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ଓଭରରେ ୨୦ ସ୍କୋରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ତୃତୀୟ ଝଟକା ମିଳିଥିଲା। ଆୟୁଷ ଶୁକ୍ଲା ଡାଏରା ରାମଲକାନଙ୍କୁ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ସେ ତିନି ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।

ଏହା ପରେ କାୟଲା ରେଇନେକେ ଏବଂ କରାବୋ ମ୍ୟାସେଓ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୨୦ ରନ୍ ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ସହଭାଗିତା ଗୋଙ୍ଗଡି ତ୍ରିସା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ । ସେ ପାରୁନିକା ଦ୍ୱାରା ରେନେକେଙ୍କୁ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ରେଇନେକେ ୨୧ ବଲରେ ସାତ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଆୟୁଷ ଶୁକ୍ଲା ମେସୋ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ସେ ୨୬ ବଲରେ ୧୦ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଗୋଙ୍ଗାଡି ତ୍ରିସା ମାଇକ ୱାନ୍ ଭୋର୍ଷ୍ଟ ଏବଂ ସେଶନି ନାୟୁଡୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ମାଇକ ୧୮ ବଲରେ ୨୩ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେଶନି ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ।

ବୈଷ୍ଣବ ଶର୍ମା ଫାୟ କ୍ରୋଲିଂଙ୍କୁ ୧୫ରେ ଆଉଟ୍ କରିଥିବାବେଳେ ମୋନାଲିସା ଲେଗୋଡିଙ୍କୁ ଶୂନରେ ପାଭିଲିୟନକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପାରୁନିକା ଇନିଂସର ଶେଷ ବଲରେ ଆଶ୍ଲି ୱାନ୍ ୱିକ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଶ୍ଲି ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳର ଚାରିଜଣ ଖେଳାଳି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଙ୍ଗାଡି ସର୍ବାଧିକ ତିନି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ପାରୁନିକା ସିସୋଡିଆ, ଆୟୁଷ ଶୁକ୍ଲା ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଶର୍ମା ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଶବନମ ଶକିଲ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ।

ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ପରେ ମାତ୍ର ୭ ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୭ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଗତ ୭ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଜିତିଥିବା ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱକପ।

Our India Women’s U19 team has clinched the ICC U19 T20 World Cup 2025. Your remarkable performance, grit, and determination have made the nation proud.



This victory is a testament to the hard work and dedication of our daughters, proving that the future of Indian women’s… pic.twitter.com/mV9uv9vxsk