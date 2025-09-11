ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନେପାଳ ହିଂସା ଉପରେ ଭାରତ ସରକାର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନେପାଳରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାହାଣୀ ବିସ୍ତାରର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ତାହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅନୁରୂପ ଘଟଣା ଘଟିଥିବାରୁ ଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଓ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡିକ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି।
ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ନେପାଳ ଅଶାନ୍ତି ଭାରତର ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ବିରୋଧକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରେ। ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ, ନାଗରିକ ସଂଗଠନ ଓ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନେପାଳରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଫସି ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି।