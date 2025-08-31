ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦଳର ଘନିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତା ଏବେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ‘ଆମେରିକା ଫାଷ୍ଟ’ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସ୍ଲୋଗାନ। ଅପରପକ୍ଷେ ଦୀର୍ଘ ଭିସା ଅପେକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେରିକାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କିମ୍ବା କାମ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ ଦୁଇ ଦେଶର ସଂପର୍କକୁ ଅତି ତିକ୍ତ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟମାନେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ଏବେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ହିନ୍ଦୁ କୋଆଲିସନ୍ (ଆରଏଚ୍ସି)ର ସଦସ୍ୟ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଶର୍ମା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଓ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟି ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ୨୦୧୫ରେ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶଲଭ କୁମାର ଏହି ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲବି କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛି ଏବଂ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଓ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ପାଳି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିତ୍ୱ ପରଠାରୁ ଆଠ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିରାଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ଏଭଳି ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ଅନୁତପ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଓ ବଢୁଥିବା ଶୁଳ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେରିକାର ଗୃହ ବଜାର ସ୍ଥିତିକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଛି। ଭିସା ଅବଧି ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ କଠୋର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି କାରଣ ପାଇଁ ସବୁଠି ଟ୍ରମ୍ପ ବିରୋଧୀ ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ପଞ୍ଜାବର ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକାରେ ବସବାସ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଭିସା ଓ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡର ଆଶା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବା ଦରକାର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ଏବେ ଚାକିରି ବଜାର ଗମ୍ଭୀର ଆହ୍ବାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ଏପରିକି ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ହରାଉଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଅଙ୍କୁଶ ଭଣ୍ଡାରୀ, ଯିଏ କି ଜଣେ ଆଇଟି ପେସାଦାର ଓ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟ, କୁହନ୍ତି: ଏବେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି - ଗ୍ରୋସରୀ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪୦-୪୫ ଡଲାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ୫୫-୬୦ ଡଲାର ହୋଇଛି। ଅନେକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ନୀତି ସରକାରଙ୍କୁ ଫାଇଦା ଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ କହିଛନ୍ତି।