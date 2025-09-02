ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇବା ପରେ ଏବେ ଏହା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅନେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି।
ଏହାରି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଏକ ଭଲ ଖବର ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ମିଳିତ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଦଳ ଆଜିଠାରୁ ଆଲାସ୍କାରେ ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଳ୍କ ନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ ନୀତି ପାଇଁ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ୧୪ ଦିନିଆ ‘ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ-୨୦୨୫’ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ରୁ ୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲିବ।ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ମାଡ୍ରାସ ରେଜିମେଣ୍ଟର ଏକ ବାଟାଲିୟନର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆମେରିକାର ୧୧ତମ ଏୟାରବର୍ଣ୍ଣ ଡିଭିଜନର ଆର୍କଟିକ ୱଲ୍ଭସ୍ ବ୍ରିଗେଡ୍ କମ୍ବାଟ୍ ଟିମ୍ର ୫ମ ପଦାତିକ ରେଜିମେଣ୍ଟ୍ ‘ବବକ୍ୟାଟ୍ସ’ର ପ୍ରଥମ ବାଟାଲିୟନର ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଲିମ ନେବେ ।
ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି, ସୈନ୍ୟମାନେ ହେଲିବର୍ଣ୍ଣ ଅପରେସନ୍, ନିରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ମାନବହୀନ ବାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀର ନିଯୁକ୍ତି, ପଥର କ୍ରାଫ୍ଟ, ପର୍ବତ ଯୁଦ୍ଧ, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଯୁଦ୍ଧ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଏବଂ ତୋପ, ବିମାନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଣାଳୀର ସମନ୍ୱିତ ବ୍ୟବହାର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳଗତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ।