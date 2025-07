ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏଆଇଏମଆଇଏମର ମୁଖ୍ୟ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱାଇସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁଲିସ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଭାଷୀ ମୁସଲିମ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗିରଫ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶୀ କହି ଦେଶରୁ ବାହାର କରୁଛି। ଏଆଇଏମଆଇଏମ ସାଂସଦ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଦେଶର ଗରିବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି କେବଳ ଅଭିନୟ କରୁଛି।

Police in different parts of India have been illegally detaining Bengali-speaking Muslim citizens and accusing them of being Bangladeshi. There have been disturbing reports of Indian citizens being pushed into Bangladesh at gunpoint. This government acts strong with the weak, and… https://t.co/wtQEKiDAaLpic.twitter.com/9BRSWsf31k