ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଖସି ପଡ଼ିଛି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଖସିଛି? ଯଦିଓ ସରକାର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନାହାନ୍ତି।

ମାତ୍ର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜେଟ୍ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତଥାପି, ସେ କେତେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ତାହା କହି ନାହାନ୍ତି।

ସିଡିଏସ୍ ଅନିଲ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ଭୁଲ୍‌କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଏପରି ଲାଗିଥିଲା ଯେପରି ଭାରତୀୟ ଜେଟ୍ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସମୟରେ ହିଁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେ ଆମର ଭୁଲ୍ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲୁ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଶତ୍ରୁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜବାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ବଡ଼ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବିପୁଳ କ୍ଷତି କରିଥିଲା।

“We were able to do precision strikes on heavily air-defended airfields of Pakistan deep 300 kilometers inside, with the precision of a meter.”



— CDS General Anil Chauhan pic.twitter.com/zGSyixJhwV