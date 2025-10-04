ଡାଲାସ : ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକାରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏଲବି ନଗରର ବାସିନ୍ଦା ପୋଲ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଡାଲାସରେ ଲୁଟେରାମାନେ ଗୁଳି କରି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ବିଡିଏସ ସମାପ୍ତ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଆସିଥିବା ଏହି ଦଳିତ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଯେଉଁ ପୁଅ ଉପରେ ସମଗ୍ର ପରିବାର ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ସେ ଏବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଛି।
ଏହି ଘଟଣା ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଘଟିଥିଲା । ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ କଲେଜରୁ ଡେଣ୍ଟାଲ ସର୍ଜରୀ (ବିଡିଏସ) ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ଡାଲାସକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଅଂଶକାଳୀନ କାମ କରୁଥିଲେ।
ସ୍ଥାନୀୟ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ଅଜ୍ଞାତ ଡକାୟତ ସକାଳେ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଲୁଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଛାତିରେ ଦୁଇଟି ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଡାଲାସ ପୁଲିସ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଓ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।