ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫଜଲ ଆଫଗାନ ନାମକ ଜଣେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବ୍ଲଗର ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କିଛି ଔଷଧ କିଣିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ତୁର୍କୀରେ ନିର୍ମିତ ସାଧାରଣ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଏକ ଭାରତୀୟ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ କମ୍ପାନିରୁ ସମାନ ଟାବଲେଟ୍ ପାଇପାରିବେ ଯାହା ଅତି କମ୍ରେ ଚାରି ଗୁଣ ଶସ୍ତା ଓ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ।
ସେ ତୁର୍କୀ ନିର୍ମିତ ପାରାସିଟାମଲ୍ ମାଗିଥିଲେ କାରଣ ସେ ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ୧୦ଟି ଟାବଲେଟର ପ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ୪୦ ଆଫଗାନୀ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ତା’ପରେ ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଦେଖାଇଲେ, ଯାହା ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ। ଏହା ମାତ୍ର ୧୦ ଆଫଗାନୀ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ଅନ୍ୟ ଔଷଧ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେଇଥାଏ। ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତୀୟ ଟାବଲେଟ୍ କିଣିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାକୁ ଶୀଘ୍ର ଭଲ କଲା। ଏହା ପରେ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଔଷଧର ସ୍ଥାନ ନେଉଛି। ଆଗରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାକିସ୍ତାନୀ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଓ ନିମ୍ନ ମାନର ହେତୁ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ତା’ର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି।
ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପୂର୍ବରୁ, ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଔଷଧର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗାଣକାରୀ ଥିଲା। ତୋରଖମ୍ ଓ ଚମନ ଦେଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟୟର ସ୍ଥଳମାର୍ଗରୁ ଏହା ଉପକୃତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ବିବାଦ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭାରତୀୟ ବିକଳ୍ପ ବାଛିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାଲିବାନର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟାପାର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୁରୁଲ୍ଲା ନୁରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ୭୦%ରୁ ଅଧିକ ଔଷଧ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସୀମା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଗତ ବର୍ଷ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ତୋରଖମ୍ ଓ ଚମନ ସୀମା କ୍ରସିଂ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ନେତୃତ୍ୱ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରଗ୍ସ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ।
ଏହା ଦେଶରେ ଔଷଧର ଗୁରୁତର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଯେତେବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଔଷଧର ଭୀଷଣ ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ୭୩ ଟନ୍ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ଜରୁରିକାଳୀନ ପରିବହନ କାବୁଲକୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ପଠାଯାଉଛି।
ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀ
ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ଭାରତ ରେବିଜ୍ ଓ ହେପାଟାଇଟିସ୍-ବି ଭଳି ରୋଗ ପାଇଁ ୪.୮ ଟନ୍ ଟିକା, ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଉପକରଣ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଛଅଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଏକ ଉନ୍ନତ ୧୨୮ ସ୍ଲାଇସ୍ ସିଟି ସ୍କାନର ପଠାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିବା ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଭାରତ ୧୩ ଟନ୍ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୫ ନିୟୁତ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୩୨୭ ଟନ୍ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ବ୍ୟତୀତ କାବୁଲର ୩୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରଖାନା, ପାଞ୍ଚଟି ମାତୃତ୍ୱ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଲିନିକ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ କାବୁଲରେ ଅଙ୍କୋଲୋଜି କେନ୍ଦ୍ର, ଟ୍ରମା କେନ୍ଦ୍ର, ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର ଓ ଥାଲାସେମିଆ ସେଣ୍ଟର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧା ନିର୍ମାଣ ଓ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ରେଡିଓଥେରାପି ମେସିନ୍ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରସେସିଂ କରାଯିବ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନଙ୍କୁ ଭାରତର ସହାୟତା
ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଓଲୱି ନୁର ଜଲାଲ ଜଲାଲୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ପରେ ଏହା ଘଟିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ୭୫ଟି କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗ ଲଗାଯାଇଥିବା ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଶିବିରର ସଫଳତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଭାରତ ବରିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବ୍ଲଗର୍ ପରିଚିତ ତୁର୍କୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା ଭାରତୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ ଔଷଧ ବାଛିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଔଷଧ ଯୋଗାଣରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ଦିଏ।