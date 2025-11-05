ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଚାରି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଜେଲରେ ବିତାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ ବେଦମ୍ଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆମେରିକାର ଦୁଇଟି ଅଦାଲତ ଇମିଗ୍ରେସନ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ୬୪ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସ୍ନେହରେ ‘ସୁବୁ’ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଲୁଇସିଆନାର ଏକ ଅଟକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପାଇଁ ଏକ ଏୟାର୍ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ରହିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇମିଗ୍ରେସନ ଅପିଲ୍ସ ତାଙ୍କ ମାମଲାର ସମୀକ୍ଷା ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଇମିଗ୍ରେସନ ବିଚାରପତି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାସନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ମାସ ମାସ ଲାଗିପାରେ। ପେନ୍ସିଲଭାନିଆର ଏକ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ।
୯ ମାସ ବୟସରେ ଆମେରିକା ଆସିଥିବା ବେଦମ୍ଙ୍କୁ ୧୯୮୦ରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଟମାସ୍ କିନ୍ସରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ୧୯୮୨ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସର କିନ୍ସର ଡିସେମ୍ବର ୧୯୮୦ରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନଅ ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ସରଙ୍କ ସହ ବେଦମ୍ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକାର ଜଣେ ଆଇନଗତ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ବେଦମ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ଅଭିଯୋଗରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ୧୯୮୩ରେ ବେଦମ୍ଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିନା ପାରୋଲରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରଗ୍ସ ଅପରାଧ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଢ଼େଇରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅତିରିକ୍ତ କାରାଦଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା।
ତାଙ୍କ ଓକିଲମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରିସ୍ଥିତିଗତ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ- କୌଣସି ସାକ୍ଷୀ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ପେନ୍ସିଲଭାନିଆର ଜେଲ ଭିତରେ ବେଦମ୍ ତିନୋଟି ଡିଗ୍ରି ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ୨୦୦୯ରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୨୦୧୬ରେ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟରେ ପେନ୍ସିଲଭାନିଆର ଏକ ଅଦାଲତ ବେଦମ୍ଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଘୋଷଣା କଲେ। ତାଙ୍କ ଓକିଲମାନେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାପି ଦିଆଯାଇଥିବା ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରମାଣ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ୪୩ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଜେଲରେ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ୩ରେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଇମିଗ୍ରେସନ ଓ କଷ୍ଟମ୍ସ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ (ଆଇସିଇ) ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇସିଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ ଅପରାଧରେ ନିର୍ବାସିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ
ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।