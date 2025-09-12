ଡାଲାସ୍: ଆମେରିକାର ଡାଲାସ ମଟେଲ୍ରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସେଠାରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ୫୦ ବର୍ଷୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଲି ନାଗାମଲ୍ଲୈୟା ନାମକ ପୀଡିତଙ୍କୁ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ବିବାଦ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଟେକ୍ସାସର ଟେନିସନ୍ ଗଲ୍ଫ କୋର୍ସ ନିକଟରେ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ୩୦ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ଡାଉନଟାଉନ୍ ସୁଟ୍ସ ମୋଟେଲରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଥିଲା। ଡାଲାସ୍ ପୁଲିସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ୟୋର୍ଡାନିସ୍ କୋବୋସ୍-ମାର୍ଟିନେଜ୍ଙ୍କୁ ନାମିତ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଜେଲ୍ ରେକର୍ଡ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିନା ବଣ୍ଡରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ଭାରତ ସରକାର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କି ନାଗାମଲ୍ଲାୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ଫକ୍ସ ୪ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ନାଗାମଲ୍ଲାୟାହ କୋବୋସ-ମାର୍ଟିନେଜ୍ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମୋଟେଲ କୋଠରୀ ସଫା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଏକ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ କହିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ନାଗାମଲ୍ଲାୟାହ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନୁବାଦକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମହିଳା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାରୁ କୋବୋସ-ମାର୍ଟିନେଜ୍ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କୋବୋସ-ମାର୍ଟିନେଜ୍ କୋଠରୀ ଛାଡି ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ନାଗାମଲ୍ଲାୟାହ ମୋଟେଲର ପାର୍କିଂ ଲଟ୍ ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରି ଏକ ମାଉଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ନାଗାମଲ୍ଲାୟାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିଲେ।
ତା’ପରେ କୋବୋସ୍-ମାର୍ଟିନେଜ୍ ନାଗାମଲ୍ଲାୟାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହାଣିଥିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏକ ସିସି ଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ପୀଡିତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୁଇଥର ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ଲାତ ମାରି ଡମ୍ପଷ୍ଟରକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ।