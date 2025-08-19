ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ଲାଗିଲା ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ । ରେଳଧାରଣାରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଲଗାଇ ରାଳଧାରଣାକୁ ବିଜୁଳିର ଗନ୍ତାଘର କରିଛି ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ । ଆଉ ଏହା ହେବା ପରେ ଏବେ ଟ୍ରାକରେ ବିନା ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଧାଇଁବ ଟ୍ରେନ୍ । ଥରେ ଭାବିଲେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକଟି ଟ୍ରେନ୍ ଯିୁବା ପାଇଁ ଉଦିଷ୍ଟ ଯଦି ସେଠାରେ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ତେବେ କେମିତି ଲାଗିବ… କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହା ଭାରତରେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । 

ହଁ ଆଜ୍ଞା ! ବନାରସ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ କାରଖାନା ରେଳ ଧାରଣାରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଲଗାଇ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ରେଳଧାରଣାରେ ସୋଲାର୍ ପ୍ୟାନେଲ ବିଛା ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଧାଉଁଛି । ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୂରା ଦେଶରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଖାଲି ଦିଏନି ବରଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା ମଧ୍ଯ ଚିନ୍ତାକରେ । ଆଉ ଏବେ ଖାଲି ଯାତ୍ରୀ ନୁହେଁ ବରଂ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହି ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତ ସହ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛି । ଯାହାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଲଗାଇବାର କୌଶଳ ଆପଣାଯାଇଛି । 