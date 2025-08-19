ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ଲାଗିଲା ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ । ରେଳଧାରଣାରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଲଗାଇ ରାଳଧାରଣାକୁ ବିଜୁଳିର ଗନ୍ତାଘର କରିଛି ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ । ଆଉ ଏହା ହେବା ପରେ ଏବେ ଟ୍ରାକରେ ବିନା ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଧାଇଁବ ଟ୍ରେନ୍ । ଥରେ ଭାବିଲେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକଟି ଟ୍ରେନ୍ ଯିୁବା ପାଇଁ ଉଦିଷ୍ଟ ଯଦି ସେଠାରେ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ତେବେ କେମିତି ଲାଗିବ… କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହା ଭାରତରେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
🚆 Indian Railways marks a historic first!— Ministry of Railways (@RailMinIndia) August 18, 2025
Banaras Locomotive Works, Varanasi commissioned India’s first 70m removable solar panel system (28 panels, 15KWp) between railway tracks—a step towards green and sustainable rail transport. pic.twitter.com/BCm2GTjk7O
ହଁ ଆଜ୍ଞା ! ବନାରସ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ କାରଖାନା ରେଳ ଧାରଣାରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଲଗାଇ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ରେଳଧାରଣାରେ ସୋଲାର୍ ପ୍ୟାନେଲ ବିଛା ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଧାଉଁଛି । ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୂରା ଦେଶରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।