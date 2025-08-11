ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ ପାଇଁ ଏକ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଏହି ଅପଗ୍ରେଡ୍ ରେଳବାଇର ଟିକେଟ ବୁକିଂ କ୍ଷମତାକୁ ଚାରି ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଅର୍ଥାତ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କ୍ଷମତା ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ୨୫୦୦୦ ଟିକେଟ୍ ବୁକ କରି ପାରୁଛି।
ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ରେଳବାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଫର୍ ରେଲୱେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନର୍ଗଠନ କରୁଛି। ଏଥିରେ, ହାର୍ଡୱେର୍, ସଫ୍ଟୱେର୍, ନେଟୱାର୍କ ଉପକରଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବଦଳାଯିବ ଏବଂ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯିବ। ଏହି ଅପଗ୍ରେଡ୍ କେବଳ ବୁକିଂ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ସୁଗମ କରିବ। ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ରେଳବାଇ ଦାବି କରିଛି।