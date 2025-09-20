ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଏଚ-୧ବି ଭିସା ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ୧ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ଫିସ୍ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଭାରତ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶନିବାର କହିଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର "ମାନବୀୟ ପ୍ରଭାବ" ପଡ଼ିପାରେ, ବିଶେଷକରି ସେହି ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଭିସା ସହିତ ଜଡିତ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଏମଇଏ) କହିଛି ଯେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଏଚ-୧ବି ଭିସା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଭୁଲ ଧାରଣା ସଂପର୍କରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଉଭୟ ନବସୃଜନ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାରେ ଅଂଶୀଦାର। ତେଣୁ, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଭାରତ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଦକ୍ଷ ପେସାଦାରଙ୍କ ଗମନାଗମନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକାଶ, ନବସୃଜନ, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖେ।