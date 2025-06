ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କାନାଡାରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ଦିଲ୍ଲୀର ଛାତ୍ରୀ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାନକୁଭରରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାନାଡାର କାଲଗାରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ତାନ୍ୟା ତ୍ୟାଗୀ। ତାଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏଯାଏ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ଯେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ କେଉଁ କାରଣରୁ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି।

We are saddened by the sudden demise of Ms. Tanya Tyagi, an Indian student at University of Calgary. The Consulate is in touch with the authorities and will provide all required assistance to the bereaved family. Our heartfelt condolences & prayers are with his family & friends…