ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକାରେ ପୁଣି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୋଲେଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଡଲାସ୍ରେ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏଲ୍ ବି ନଗର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ୨୦୨୩ରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ। ସେ ନର୍ଥ ଟେକ୍ସାସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରି ଶେଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ। ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏହି ଯୁବକ ଭାରତରେ ଡେଣ୍ଟାଲ ସର୍ଜରିରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରି ହାସଲ କରିବା ପରେ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ଡାଲାସ୍ର ଡେଲ୍ଟନସ୍ଥିତ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାର୍ଟଟାଇମ୍ କାମ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ଅଜଣା ଆଫ୍ରିକୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ହତ୍ୟାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେଲଙ୍ଗାନାର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟି ହରିଶ ରାଓ ଏବଂ ବିଆରଏସ୍ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର ରେଡ୍ଡୀ ପରିବାରଙ୍କୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ହରିଶ ରାଓ ଏହାକୁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ବୋଲି କହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩, ୨୦୨୫ରେ ତେଲଙ୍ଗାନାର ମହମ୍ମଦ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ପୁଲିସ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା।