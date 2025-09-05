ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାରେ ପଢୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ କଠୋର ଭିସା ନିୟମ ଏବଂ ଚାକିରି ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ନୂଆ ଆପ୍ରବାସନ ନୀତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁ ଏହି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଆମେରିକୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅନେକ ଛାତ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ଦିନିଆ ଚାକିରି ଖୋଜି ନିଜର ଆମେରିକାରେ ରହଣି ଅବଧି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଇନଗତ ଜଟିଳତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।
ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ରେ ଆମେରିକାର ‘ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ହୋମଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି’ ଏଫ-୧ ଭିସା ନିୟମରେ ନୂଆ କଟକଣା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଆଧାରରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଚାରି ବର୍ଷର ନିଶ୍ଚିତ ରହଣି ଓ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କାରଣ ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବା ଅବୈଧ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅପ୍ଟିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ (ଓପିଟି) ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ା ପରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗକୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଦେଇଛି। ଚାକିରି ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନେକ କମ୍ପାନି ଏଚ୍-୧ବି ଭିସା ଆଧାରରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର କରିଛି। କେତେକ ଧନୀ ପିତାମାତା ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇବି-୫ ଭିସା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅନ୍ୟମାନେ ମାଇକ୍ରୋ-ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ରିଲାନ୍ସ କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ଚାପ ବଢ଼ିଛି। ଅନେକ ଛାତ୍ର ଆମେରିକା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜର୍ମାନୀ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାମଲେଖା ୨୮% ହ୍ରାସ ପାଇଛି।