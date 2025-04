ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଂଲାଦେଶ ମୁଖ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍‌ଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ବାଂଲାଦେଶକୁ ଝଟକା ଦେଇ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସ-ସିପ୍‌ମେଣ୍ଟ୍ ସୁବିଧା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଏମଇ) ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏହି ସୁବିଧା ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଉଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ରପ୍ତାନି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା।

ଟ୍ରାନ୍ସ-ସିପ୍‌ମେଣ୍ଟ୍‌ର ଅର୍ଥ:

ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶକୁ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଦେଶର ବନ୍ଦର, ବିମାନବନ୍ଦର କିମ୍ବା ପରିବହନ ସୁବିଧାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସ-ସିପ୍‌ମେଣ୍ଟ୍‌ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ​​ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର କିମ୍ବା ବିମାନବନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ନିଜର ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇପାରିବ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜର ସାମଗ୍ରୀ ଅନଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବାଂଲାଦେଶରୁ ସାମଗ୍ରୀ କୋଲକାତା ବନ୍ଦର କିମ୍ବା ମୁମ୍ବାଇ ବନ୍ଦର ଦେଇ ୟୁରୋପ, ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଆଫ୍ରିକାକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ କିଛି ପରିବହନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶର କିଛି ବନ୍ଦର ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଥିବାରୁ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା।

ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼:

ବାଂଲାଦେଶରୁ ପରିବହନ ଯୋଗୁ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରାଫିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ସମୟାନୁସାରେ ପରିବହନରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି:

ଅଧିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯୋଗୁ, ମାଲ ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିଲା।

ବକେୟା କାମ ଏବଂ ବିଳମ୍ବ:

ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମୟସୀମାରେ ରପ୍ତାନି କରିବା କଷ୍ଟକର କରୁଥିଲା, ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅର୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା।

ଏହା କ’ଣ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ?

ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏହି ନିଷେଧ କେବଳ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର/ବିମାନବନ୍ଦର ଦେଇ ତୃତୀୟ ଦେଶକୁ ଯାଉଥିବା ପରିବହନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶରୁ ନେପାଳ ଏବଂ ଭୁଟାନକୁ ଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?

ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ: ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏବେ ନିଜର ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ଚିଟାଗଙ୍ଗ କିମ୍ବା ମୋଙ୍ଗଲା ବନ୍ଦର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପରିବହନ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ବାଂଲାଦେଶର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ବିଶେଷ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ।

#WATCH | Delhi | On the withdrawal of the Transshipment facility for Bangladesh, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "...The Transshipment facility extended to Bangladesh had over a period of time resulted in significant congestion at our airports and ports. Logistical delays… pic.twitter.com/ZoLBJrskZ8