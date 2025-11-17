ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବାଂଲାଦେଶ (Bangladesh)ର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ପରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି। ଭାରତ କହିଛି ଯେ ଏହା ରାୟ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ବାଂଲାଦେଶର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି।
ଭାରତ ଶାନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେ
ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଏକ ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାବରେ, ଏହା ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଶାନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଏବଂ ଭାରତ ସର୍ବଦା ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସମର୍ଥନରେ ଠିଆ ହେବ। ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରିବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶର ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବ।
ହାସିନାଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ
ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ (ICT) ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ ନିରସ୍ତ୍ର ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ସମେତ ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅପରାଧ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି।
