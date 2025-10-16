ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ ଆଉ ରୁଷିଆଠାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣିବ ନାହିଁ। ଏହି ଦାବିକୁ ଆଧାର କରି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭାରତ-ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ-ରୁଷିଆ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିବୃତିରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ଭାରତ ରୁଷିଆ ତେଲ କିଣିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନ ଭାରତକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ-ହମାସ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା।
ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି।
PM Modi is frightened of Trump.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 16, 2025
1. Allows Trump to decide and announce that India will not buy Russian oil.
2. Keeps sending congratulatory messages despite repeated snubs.
3. Canceled the Finance Minister’s visit to America.
4. Skipped Sharm el-Sheikh.
5. Doesn’t contradict him…
ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି:
୧. ଭାରତ ରୁଷ ତେଲ କିଣିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି।
୨. ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଭିନନ୍ଦନ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
୩. ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି।
୪. ଶର୍ମ ଏଲ୍-ଶେଖରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି।
୫. ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରରେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି।
ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାରେ ଆମେରିକାର ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଉଛନ୍ତି।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲଗାତାର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ସ୍ୱାଧୀନ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଉପରେ ଏବେ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଚାପ ପଡ଼ୁଛି କି? ରୁଷିଆ ତେଲ କ୍ରୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।
ଯଦିଓ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ରାହୁଲଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି।