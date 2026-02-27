ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ‘ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ଦୁର୍ନୀତି’ ଉପରେ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ଖପା ହୋଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ। ଗୁରୁବାର ଏହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି (ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ) ଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି।
ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହୋଇଥିବା ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକ ଗଭୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାହୁଛୁ। କିଏ ଦାୟୀ ତାହା ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଖ୍ୟମାନେ ବିଦା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ! ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ଭାରତ ଓ ବିଦେଶରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ କପି ଜବତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଅନଲାଇନରେ ସେୟାର କରିବା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏଥି ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଦିନେଶ ପ୍ରସାଦ ସାକଲାନିଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା କହିଥିଲେ, ‘ଆମ ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଭୂମିକା’ ଅଧ୍ୟାୟର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ‘ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ଦୁର୍ନୀତି’ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବିଦା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ୟୁଜିସି କିମ୍ବା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଛିଡା ହୋଇଛୁ। କେହି ଛାଡ଼ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ସେଥିରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ନ୍ୟାୟପାଳିକାରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଛି। ଏହା ଏକ ଗଭୀର ଷଡ୍ଯନ୍ତ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାପଚୁପ ପଦକ୍ଷେପ।
ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟିର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପାଠ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଜାଣତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି କହିଛି ଯେ, ଏହି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁଃଖିତ। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି କ୍ଷମା ମଗାଯାଏ ନାହିଁ। ପୁସ୍ତକ ଏବେ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଏହା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ମେହେଟ୍ଟା କହିଥିଲେ ଯେ, ୩୨ଟି ପୁସ୍ତକ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିବା ବକେୟା ମାମଲା ବିଷୟରେ ବି ଆଉ ଏକ ଅଂଶ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ‘ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ’। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେ, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଏ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମେ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟିର ବିବୃତି ଉପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ସୂଚାଇ କହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାର କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ବୁଧବାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ‘ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ଦୁର୍ନୀତି’ ବିଷୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। କେବଳ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଜିନିଷ ଲେଖାଯିବ।
ପୁସ୍ତକରେ କ’ଣ ରହିଛି
‘ଆମ ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଭୂମିକା’ ଶୀର୍ଷକ ସଂଶୋଧିତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା କିପରି କଷ୍ଟକର ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ବ୍ୟାକ୍ ଲଗ୍ ଭଳି ଆହ୍ୱାନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ପୁସ୍ତକରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବିଚାରପତିମାନେ ଏକ ଆଚରଣ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା, ଯାହା କୋର୍ଟରେ ଓ କୋର୍ଟ ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏଥିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ବାରା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆନୟନ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି।
