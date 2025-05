ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତବୁଧବାର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଶ୍ରୀନଗର ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିମାନରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା ସମୟର ଭୟାବହ ଅନୁଭୂତିକୁ ବଖାଣି ପାଇଲଟଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ସଲାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ,ଗତ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଶ୍ରୀନଗର ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ୬ଇ୨୧୪୨ ସହିତ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଅବତରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିମାନଟି ପ୍ରବଳ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ବିମାନର ଆଗ ଭାଗ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିମାନର ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ, ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି।

Worst nightmare 😱



Delhi–Srinagar IndiGo flight hit by severe turbulence



Flight 6E-2142 was caught in a terrifying hailstorm just before landing in Srinagar, forcing an emergency landing around 6:30pm



All 227 onboard are safe. Turbulence was severe, damaging the plane's nose… pic.twitter.com/mIRsB4aUL5