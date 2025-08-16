ମୁମ୍ବାଇ : ଶନିବାର ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛି । ପାଇଲଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏୟାରବସ୍ ଏ-୩୨୧ ବିମାନର ଟେଲ୍ (ପଛ ଅଂଶ) ଅବତରଣ ସମୟରେ ରନୱେରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ପାଇଲଟ ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିନେଇଥିଲେ । ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି । ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଖରାପ ପାଗ ଏବଂ କମ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ାଣ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ମୁଖପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନର ଟେଲ୍ ରନୱେରେ ଆଘାତ ପାଇବା ପରେ ପାଇଲଟମାନେ ଆଉ ଥରେ ବିମାନକୁ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିମାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ମୁଖପାତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାନକ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁଣି ଉଡ଼ାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିମାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ମରାମତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ସହିତ, ନିୟାମକ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ଏହାକୁ ଉଡ଼ାଣ କରାଯିବ।