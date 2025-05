ପାନାଜୀ: ଗୋଆରେ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା । ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଆ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ପାଗ ଖରାପ ଥିବାରୁ ଏବଂ ବର୍ଷା ଜନିତ ପବନର ଝଟକା ଦେଉଥିବାରୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୋଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଥିବା ବିମାନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାର ଲାଇନ୍ସ ।

#6ETravelAdvisory: #Goa is experiencing rain, which may affect flight operations. Stay updated on your flight status via https://t.co/IEBbuCrCdG for the latest information. pic.twitter.com/cGwRpW2Whp