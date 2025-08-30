ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତକୁ ଟାଣିବା ଠିକ ନୁହେଁ । ଭାରତକୁ ଅନ୍ୟାୟଭାବେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବା ଠିକ ନୁହେଁ ।
ଶୁକ୍ରବାର ସେ ଟେଲିକନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଲିନା ଭାଲଟୋନେନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଏହାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଭାବ। ଏହି ସମୟରେ ଜୟଶଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ଭାରତକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସର୍ବଦା ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତି ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ, ବିଶେଷକରି ରୁଷ ସହିତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଜୟଶଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବାହାରିବ ।