ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁକ୍ରବାର ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ସମନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ବି.ଆର୍.ଗୱାଇ, ଜଷ୍ଟିସ୍ କେ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ଭି ଅଞ୍ଜାରିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ତିନିଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓକିଲଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରେ ଏବଂ ଓକିଲ-ମହକିଲଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାର ବୈଧାନିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରେ।
ଶୁକ୍ରବାର ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିମାନେ ଅସାଧାରଣ ମାମଲାରେ ଓକିଲଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ମାଗିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ମହକିଲଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ସୀମିତ ରଖିବା ଉଚିତ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟାଙ୍କ ବିସ୍ତୃତ ଶୁଣାଣି ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ରେ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିବା ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ଆଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ମେହେଟା କହିଥିଲେ ଯେ, ଓକିଲମାନେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଶାସନର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ସେହି ଭୂମିକାରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।