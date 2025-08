କୋଲକତା:ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମସି) ଭିତରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ଲୋକସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସଂଗଠନକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହ ସେ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କଲ୍ୟାଣ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ କହିଥିଲେ,ଯଦି ସବୁକିଛି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଦୋଷ ମୋର ହେବ।

ମହୁଆଙ୍କ ଏକ ପୋଡକାଷ୍ଟ ସାକ୍ଷାତକାରରୁ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଥିଲେ, ଘୁଷୁରୀ ସହିତ କୁସ୍ତି ଲଢ଼ିଲେ ଜଣେ ଅସନା ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଘୁଷୁରୀର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏପରି ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ,ଯୌନ ହତାଶ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିକୃତ । ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କରିଡରରେ ନିଆଁ ପରି ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା।

In 2023, I stood by Ms. Moitra when she was under fire in Parliament — I did so out of conviction, not compulsion. Today, she repays that support by calling me a misogynist. I owe the nation an apology for having defended someone who clearly lacks basic gratitude. Let people see… pic.twitter.com/n1MIUpVM0J