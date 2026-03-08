ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗ୍ରିଡ଼କୋ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରିଡ୍କୋର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ରଥ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅର୍ଥ ଓ କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟାପାର) କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ବାଣିଜ୍ୟିକ) ଦେବାଶିଷ ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ବ୍ୟାପାର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଉନ୍ନୟନ) ଗିରିଶ ତାନ୍ତି, ସିଜିଏମ୍ (ଅର୍ଥ) ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପଢିଆରୀଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପାନିର ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ରଥ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା, ପରିଶ୍ରମ ଓ କୃତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ସଂସ୍ଥାର ଉନ୍ନତିରେ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ମନୋରଞ୍ଜନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
International Women's Day: ଗ୍ରିଡ୍କୋରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ
ଗ୍ରିଡ଼କୋ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରିଡ୍କୋର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ରଥ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅର୍ଥ ଓ କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟାପାର) କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ବାଣିଜ୍ୟିକ) ଦେବାଶିଷ ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ବ୍ୟାପାର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଉନ୍ନୟନ) ଗିରିଶ ତାନ୍ତି, ସିଜିଏମ୍ (ଅର୍ଥ) ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପଢିଆରୀଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପାନିର ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
Advertisment
Sambad is now on WhatsApp
Join and get latest news updates delivered to you via WhatsApp