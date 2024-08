ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସସି / ଏସଟି ସଂରକ୍ଷଣରେ କ୍ରିମି ଲେୟାର ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୧ ବୁଧବାର ଦିନ ଭାରତ କରା ଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ବିହାର ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ବନ୍ଦର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ବନ୍ଦର ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରଭାବ ଓଡିଶା, ଛତିଶଗଡ, ଝାଡଖଣ୍ଡ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର , ହାଥରସ, ହାପୁର ଏବଂ ଆଗ୍ରା ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରୟାଗରାଜ, ନୋଏଡା, କାନପୁର ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦ ଭଳି ସହରରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନାହିଁ। ବିହାରର ଦରଭଙ୍ଗା, ଜେହାନାବାଦ ଏବଂ ନୱାଜା ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏଠାରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ।

କଂଗ୍ରେସ, ଆରଜେଡି ଏବଂ ବାମ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ଏନଡିଏର ସହଯୋଗୀ ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି(ଏଲଜେପି) (ରାମ ଭିଲାସ) ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଝାଡଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ବଡ ସହରରେ ଦୋକାନ ଇତ୍ୟାଦି ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ସହରରେ ଏସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା।

ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବସ୍ ସେବା ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ପାଲାମୁ ଗସ୍ତକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଦକୁ ବିଏସପି ଏବଂ ଆଜାଦ ସମାଜ ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି।

ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂରକ୍ଷଣର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରୟାସ। ଏହା ଶୋଷିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଗାଯୋଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସଂରକ୍ଷଣରେ ଅନିୟମିତତା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ବିହାରର ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ, ବେଗୁସରାଇ, ଖଘଡ଼ିଆ, ପାଟନା, ସମସ୍ତିପୁର, ଜେହାନାବାଦ, ମୋତିହାରୀ ଏବଂ ମୁଜାଫରପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିଲା। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ।

#WATCH | Jharkhand: The 'Reservation Bachao Sangharsh Samiti' are observing a day-long Bharat Bandh today to protest the Supreme Court's recent judgment on reservations. (Visuals from Ranchi) pic.twitter.com/WNe1oYTES7

ଜେହାନାବାଦରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲୋକମାନେ ମୋତିହାରୀରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକାଇଥିଲେ। ବଜାର ଶୂନଶାନ୍ ରହିଥିଲା। ଏଥି ସହିତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ବିହାରରେ କନଷ୍ଟେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ।

#WATCH | Bihar: Police lathi-charge people in Patna as they stage protest in support of a day-long Bharat Bandh against the Supreme Court's recent judgment on reservations. pic.twitter.com/5jEMQiagJJ