ତେହେରାନ: କତରର ରାଜଧାନୀ ଦୋହାରେ ହମାସ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ଇସଲାମିକ ଏବଂ ଆରବ ଦେଶରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନେକ ଦେଶ ଭୟଭୀତ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାର୍ଗେଟ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ। ଜଣେ ତୁର୍କୀ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାର୍ଗେଟ ଅଙ୍କାରା ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଇରାନୀ ଜେନେରାଲ ଏଥିରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଦେଶକୁ ଯୋଡ଼ି ଚିନ୍ତାକୁ ବଢାଇଦେଇଛନ୍ତି।
ଇରାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବତନ ଇରାନୀ ଜେନେରାଲ ମୋହସିନ ରେଜାଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କାତାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଇସଲାମିକ ଏବଂ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ। ମୋହସିନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଛି ତୁର୍କୀ, ଇରାକ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ମୁସଲିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ମିଳିତ ସାମରିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଗଠନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ସୋମବାର ଦିନ କତରରେ ଇସଲାମିକ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଇରାନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମୁସଲିମ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମିଳିତ ସାମରିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଗଠନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।