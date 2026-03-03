ତେହେରାନ: ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଇରାନରେ ଏକ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନର ଗେରାଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ୪.୩ ତୀବ୍ରତାଯୁକ୍ତ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭୂମି ତଳେ ପ୍ରାୟ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଥିଲା। କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ୪.୫ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ଫାର୍ସ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି
ଫାର୍ସ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁ ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କରେ ରହିଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ବୋମା ମାଡ଼ ସହିତ ଭୂକମ୍ପ ଏବେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଆହତ ହେବାର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ। ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଭୂକମ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସକ୍ରିୟ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Iran's major attack on the ship: ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନର ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ: ୩ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ