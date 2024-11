ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ନିଜର ପୋଷାକ ଖୋଲି ଦେଇଥିବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଇରାନରେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡକୁ ନେଇ ଥିବା କଠୋର ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଇରାନର ଇସଲାମିକ ଆଜାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜର ପୋଷାକ ଖୋଲି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ଇରାନରେ ହିଜାବକୁ ନେଇ ବିରୋଧର ସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଇସଲାମିକ୍ ହିଜାବ ଓ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡକୁ ନେଇ କଡ଼ା ନିୟମ ରହିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ପୋଷାକ ପରିଧାନକୁ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଇରାନର ଇସଲାମିକ ଆଜାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନିଜର ପୋଷାକ ଖୋଲି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

A female Tehran Science & Research University student (reportedly called Ahoo Daryayee) removed her clothes in protest to harassment over hijab rules. She was violently beaten, arrested & reportedly transferred to a psychiatric ward. #FreeGirlOfScienceResearch #دختر_علوم_تحقیقات pic.twitter.com/kkjQ231afx