ତେହେରାନ : ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ଇରାନର ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋସାଦ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଛିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପରମାଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍ତି ।
ଇରାନର ନ୍ୟାୟପାଳିକା କହିଛି ଯେ ଏହା ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୨୦ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୋସାଦ ଗୁପ୍ତଚର ଏଜେନ୍ସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ରଖାଯିବ ।
ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଇରାନ ବୁଧବାର ଦିନ ରୁଜବେହ ୱାଦି ନାମକ ଜଣେ ପରମାଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଛି, ଯିଏ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ସେ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଇରାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପରମାଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।