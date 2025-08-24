ତେହେରାନ : ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନି ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେହେରାନ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକାର ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଉପରମୁହାଁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁତ ଗଭୀର ଏବଂ ତାହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଖମେନିଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାକଚି ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପରମାଣୁ ଆଲୋଚନା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତେହେରାନ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମନା କରେ, ତେବେ ପୁରୁଣା ଜାତିସଂଘ କଟକଣା ପୁନର୍ବାର ଲାଗୁ କରାଯିବ।
ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ୬୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି, ଯାହା ଅସ୍ତ୍ର-ଗ୍ରେଡ୍ ୯୦% ଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାଦ ତଳେ ଅଛି। ଜୁନ୍ ମାସରେ ୧୨ଦିନିଆ ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଇରାନର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ତେହେରାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି (ଆଇଏଇଏ) ସହିତ ସହଯୋଗ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି।