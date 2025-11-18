ତେହେରାନ: ଭାରତରୁ ଇରାନକୁ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା-ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଆଡଭାଇଜରୀରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ଆଉ ଭିସା-ମୁକ୍ତ ଇରାନ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ନଭେମ୍ବର ୨୨ ରୁ ଲାଗୁ ହେବ।
ଇରାନ କାହିଁକି ନେଲା କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି?
ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଇରାନ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଭିସା-ମୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଇରାନ ମାଗଣା ଭିସା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅନେକ ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଇରାନକୁଯିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଯାଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଭିସା ଛାଡ଼ର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଇରାନ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଯାଉଛି।
ଲୋକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ବନ୍ଧକ ରଖାଯାଉଛି
ଇରାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇ ବନ୍ଧକ ରଖାଯାଉଛି। ଏପରି ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଇରାନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହା ଇରାନ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଏହି ଭିସା ଛାଡ଼ ୨୨ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ।
ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଥିବା ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ
ସାଧାରଣ ପାସପୋର୍ଟ ଧାରକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ନଭେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରୁ ଆଉ ମାଗଣା ଭିସା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ଏବେଠାରୁ, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଇରାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା କିମ୍ବା ସେଠାରୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଭିସା ନେବାକୁ ପଡିବ। ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଥିବା ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
