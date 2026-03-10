ସିଡ୍ନୀ: ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଇରାନୀ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିବା ନେଇ ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାର ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ଇରାନୀ ମହିଳା ଦଳକୁ ଶରଣ ଦେବାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ।
ଫୁଟବଲ୍ ଦଳର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେଇଛି
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୋନି ବର୍କ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇରାନ ମହିଳା ଫୁଟବଲ୍ ଦଳର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଥିବା ଇରାନୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାରଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଶରଣ ନେବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଖେଳାଳିମାନେ ଏଏଫ୍ସି ମହିଳା ଏସୀୟ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇରାନୀ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଥିଲା। ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟର ସେମାନଙ୍କ ହୋଟେଲରୁ ଏକ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ, ସେମାନେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍କଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନବିକ ଭିସା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇଛି।
ଇରାନ ମହିଳା ଦଳର ଅନ୍ୟ ୨୧ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇରାନ ଦଳ ଗତ ମାସରେ ମହିଳା ଏସୀୟ କପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ବୋମା ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଦେଶକୁ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମାର୍ଜିୟେ ଜାଫାରି କହିଥିଲେ ଖେଳାଳିମାନେ ଯେତେଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଇରାନକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଦଳ ତାଲିକାରେ ଜାଫ୍ରି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ୨୬ ଜଣ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ଥିଲେ। ବର୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଶରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ମହିଳାମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଖେଳାଳିମାନେ କେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଛାଡିବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।ଯଦି ଖେଳାଳିମାନେ ଇରାନ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ କି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବାର୍କାୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହି ନଥିଲେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ, ଇରାନୀ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଦଳର ଫରୱାର୍ଡ ଖେଳାଳି ସାରା ଦିଦାର ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷରେ ଫସି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଇରାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ଇରାନ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଖେଳାଳିମାନେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିନଥିଲେ, ଯାହାକୁ କେତେକ ପ୍ରତିବାଦର ସଙ୍କେତ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଅନ୍ୟମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଦଳ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ବାକି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିବାଦନ କରିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନି ଆଲବାନିଜ୍ କହିଛନ୍ତି,ଏହି ସାହସୀ ମହିଳାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖିତ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସେମାନେ ଘରେ ଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ।
ଏହାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ , ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ ଇରାନକୁ ଫେରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ଏକ ବିରାଟ ମାନବିକ ତ୍ରୁଟି କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ରଖିବ, ତେବେ ଆମେରିକା ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ପରେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାର ଏହା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ୫ ଜଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
