ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍‌ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍‌ (ଆଇପିଏଲ୍)-୨୦୨୫ ପାଇଁ ମେଗା ନିଲାମୀ ହୋଇଥିଲା। ସାଉଦୀ ଆରବରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆୟାଜକ ଟିମ୍‌ ମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କିଣିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ୍‌ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ ୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ କିଣିଥିଲା। ଏଥି ସହିତ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଆଇପିଏଲ୍‌ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଖେଳାଳି ପାଲଟିଥିଲେ।

ତେବେ ଋଷବ ସବୁଠୁ ଦାମୀ ଖେଳାଳି ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ। କାରଣ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଇରଫାନ ପଠାନ ନିଜ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହାର ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର ୧୮ରେ ସେ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଥିଲେ, "ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ନିଲାମ ରେକର୍ଡ ବିପଦରେ ଅଛି। ଋଷବ ପନ୍ତ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।" ଇରଫାନଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ଏହା ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହୋଇଥିଲା।

Mitchell Starc’s auction record is in danger. @RishabhPant17 is ready to break it!