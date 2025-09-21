ପୁଣେ: ଏନଆଇଏ ମୁଖ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ ଦାତେ କହିଛନ୍ତି, ଛାୟା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଆଇଏସ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡିବ।
ପୁଣେରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଏହାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଛାୟା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ (ଆଇଏସ) ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
କିଛି ଦେଶ ଛାୟା ଯୁଦ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପ୍ରଗତିକୁ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଭାରତ ଅନେକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଯେପରିକି ଆତଙ୍କବାଦ, ମାଓବାଦ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ବାଂଲାଦେଶ ତଥା ମିଆଁମାରରୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ।
ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ହେଉଛି ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଫଳତା। କାରଣ ଏହା ଆମକୁ ସଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଛି ବୋଲିସେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଛନ୍ତି।