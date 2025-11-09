Pakistan ଇସ୍ଲାମାବାଦ : ପାକିସ୍ତାନରେ ସେନା ସର୍ବେସର୍ବା ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି ? ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ସରକାର ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାପରି ଲାଗୁଛି। ଶାହବାଜ ସରିଫ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କିଛି ଲୋକ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ରହୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋତେ ଅଧିକ କ୍ଷମତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।" ତେବେ, ଏହି ପୁରା ମାମଲା କ'ଣ?
ପ୍ରଥମେ, ପାକିସ୍ତାନ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସଂଶୋଧନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। କିଛି ସେନେଟର ସଂସଦରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ମାମଲା ଏବଂ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦବୀରେ ରହିବେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ମାମଲାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ ଯେ ଶାହବାଜ ସରିଫ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଆଇନଗତ ଢାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି।
ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲେ ଶହବାଜ
ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଦେଖି, ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ନିଜେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ ପଡିଲା। ସେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଆମ ଦଳର କିଛି ସେନେଟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଏକ ସଂଶୋଧନ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟର ଅଂଶ ନଥିଲା। ମୁଁ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।"