ତେହେରାନ: ମାର୍ଚ୍ଚ-ଏପ୍ରିଲ ୨୦୦୩ରେ, ଜାତିସଂଘର ନିରୀକ୍ଷକ ହାନ୍ସ ବ୍ଲିଙ୍କସ୍ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଆର୍ ବାରାଦେଇ ଇରାକରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଇରାକ ଗଣବିନାଶକାରୀ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଥିବାର କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଦୃଢ଼ ଥିଲା। ୯୦ ଦଶକରେ ଇରାକୀ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦେଖିବା ପରେ ଫେରି ଆସିଥିବା ଡେଭିଡ୍ କେଙ୍କ ପରି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସଦ୍ଦାମ ହୁସେନ ରାସାୟନିକ ଏବଂ ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।

ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜର୍ଜ ବୁଶ୍ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ସଦ୍ଦାମ ହୁସେନଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତଥାପି, ବାହାନା ଗଣବିନାଶକାରୀ ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଆମେରିକା ଇରାକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଏବଂ ସଦ୍ଦାମ ହୁସେନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା କେବେ ଭୂମି ସ୍ତରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିପାରିଲା ନାହିଁ। କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଜାରି ରହିଲା। ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଆମେରିକୀୟ ସେନାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିଲା। ଇରାନ ପାଇଁ ସମାନ ମନୋଭାବ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଏହା ଏକ ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରୁଛି।

US President Donald Trump says, "Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated."

ଆମେ ଏହାକୁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ରଖିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ସମାନ କଥା ଦୋହରାଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେରିକାର ବାୟୁସେନାକୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ଜୁନ୍ ୨୧ ରାତି ଏବଂ ଜୁନ୍ ୨୨ ଭୋର ସମୟରେ, ଆମେରିକୀୟ ବି-୨ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଇରାନର ତିନୋଟି ପରମାଣୁ ଘାଟି ନାଟାଞ୍ଜ, ଇସଫାହାନ ଏବଂ ଫୋର୍ଡୋ ଉପରେ ବଙ୍କର ବଷ୍ଟର ବୋମା ପକାଇଥିଲା। ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ, ତିନୋଟି ଘାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି।

Israeli PM Benjamin Netanyahu says "...America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime, the world's most dangerous weapons..."