ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଇଏସ୍ଆଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର-ଏ-ତୋଇବା (ଏଲଇଟି)କୁ ଏହାର ଆତ୍ମଘାତୀ ସ୍କ୍ବାଡକୁ ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଖୋରାସାନ୍ ପ୍ରଦେଶ (ଆଇଏସକେପି) ନାମରେ ଯୋଡି ଉପତ୍ୟକାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡ୍ୟୁଲର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ପ୍ରମାଣ କରିବା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନର ଶୀର୍ଷ ସେନା ଓ ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଅପରେସନ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଏକ୍ସ କର୍ପସର ମୁଖ୍ୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଅହମଦ ଅହସାନ ନୱାଜ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରିଗେଡିୟର ଫୈକ୍ ଆୟୁବ ହେଉଛନ୍ତି ପାକ୍-ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ସେକ୍ଟର କମାଣ୍ଡର।
‘ଦି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍’ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ଲସ୍କର ଓ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦକୁ ସେମାନଙ୍କର ରଣନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତିର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ୧୨ ଜଣିଆ ଆତ୍ମଘାତୀ ଦଳକୁ କାଶ୍ମୀରର ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବଡଗାମ, କିସ୍ତୱାର ଓ ଶ୍ରୀନଗର ରହିଛି, ଯାହା ଭୌଗୋଳିକ ଓ ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଲସ୍କର-ଏ-ତୋଇବାର ବରିଷ୍ଠ କମାଣ୍ଡର ଅବୁ ହୁରାଇରା ଆତ୍ମଘାତୀ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ୨୦୨୧ ମସିହାରୁ ଏହା ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ମହମ୍ମଦ ଉମର ‘ଖରଗୋଶ’ ହେଉଛି ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ହୁରାଇରାର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ, ଯାହା ୨୦୨୨ ମସିହାରୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ନିକଟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଅବୁ ଦୁଜାନାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି।
ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ନାମ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିବେ?
ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଜାଣିଶୁଣି ନିଜ ସମର୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ‘ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍’ (ଆଇଏସ୍କେପି) ନାମରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଏହା ପଛରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଆଇଏସ୍କେପି ନାମରେ ହୁଏ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଏହା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜିହାଦୀ ନେଟୱାର୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦ ନୁହେଁ। ପାକିସ୍ତାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତଦନ୍ତକୁ ଜଟିଳ କରିବା। ଏହା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ୍ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର କରିବ।
ଏହି ସୂଚନା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଛୋଟ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରୁଛି।
